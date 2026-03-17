La CAF toglie la Coppa d'Africa al Senegal: Marocco campione a tavolino
Ha dell’incredibile quanto deciso dalla CAF (Confédération Africaine de Football) che ha deciso a tavolino la vittoria della Coppa d’Africa da parte del Marocco nonostante, sul campo, abbia vinto il Senegal.
Attraverso un comunicato ufficiale la CAF ha deciso di intervenire a causa delle irregolarità che hanno compromesso l’esito sportivo con il Senegal dichiaro sconfitto a tavolino.
I Leoni della Teranga si erano imposti per 1-0 ai tempi supplementari dopo che, nei tempi regolamentari, avevano temporaneamente abbandonato il campo in seguito a un rigore assegnato ai rivali, poi non trasformato da Diaz.
Formalmente, quindi, il Marocco vince la finale di Coppa d’Africa 3-0.
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