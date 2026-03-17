WOMEN | Lazio, Goldoni infortunata: "Fa male non poter..." - FOTO

Non è un momento facile per Eleonora Goldoni, alle prese con un infortunio alla caviglia rimediato durante la sfida con la Juventus. La biancoceleste ha iniziato un percorso di riabilitazione che la sta tenendo ai box da diverse settimane, salterà il derby in programma sabato al Fersini e probabilmente il suo ritorno in campo non avverrà a breve. Lo ha lasciato intuire lei stessa con un post sui social in cui si è lasciata andare a un lungo sfogo.

"La parte più difficile di un infortunio non è il dolore - si legge - È l’attesa. Perché quando sei un atleta l’attesa non è solo tempo che passa. È la distanza tra te e quello che ami fare. Ti danno delle tempistiche e tu ti aggrappi a quelle date come se fossero una promessa. Poi però il corpo decide diversamente. E quando succede… fa male. Fa male cambiare i piani. Fa male dover essere paziente quando vorresti solo correre, toccare la palla, allenarti con le tue compagne e sentirti di nuovo parte della battaglia".

"Gli infortuni più difficili sono quelli che non capisci fino in fondo. Perché lasciano spazio alla cosa più pericolosa per un atleta: la testa. E in quei momenti hai bisogno di qualcuno che sappia ascoltarti davvero. Qualcuno che con i modi e i tempi giusti ti guardi negli occhi e ti dica: calma. Respira. Non è come pensi. Continua a fare tutto quello che stai facendo. Un giorno alla volta. Un passo alla volta...Continuerò a crederci. Continuo a fare la mia parte".

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