Lazio, segna ancora Artistico: lo Spezia raggiunto dall'Empoli nel finale
17.03.2026 22:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Segna ancora Gabriele Artistico. È salito a quota undici gol in Serie B con lo Spezia, per un totale di dodici in stagione contando quello in Coppa Italia contro la Sampdoria. L'attaccante in prestito dalla Lazio ha realizzato la rete del vantaggio in campionato contro l'Empoli, che proprio nel finale ha strappato il pareggio grazie al rigore di Saporiti. I bianconeri attualmente sono terzultimi in classifica a trenta punti.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.