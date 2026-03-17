Danimarca, il ct Riemer crede in Provstgaard: "Con la Lazio sta dimostrando..."

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Prima convocazione in Nazionale maggiore per Oliver Provstgaard. Il centrale della Lazio è stato chiamato dal ct della Danimarca Riemer per i playoff Mondiali di marzo. In conferenza stampa e ai microfoni di TV2 Sport, l'allenatore ha parlato proprio delle sue qualità e del suo percorso nella Capitale, sottolineando le sue ultime prestazioni. Di seguito le sue parole.

"In difesa dovete stare tranquilli. Abbiamo Oliver Provstgaard, che gioca per una big del calcio italiano come la Lazio. Nel weekend ha battuto per 1-0 il Milan, secondo in classifica, mantenendo la porta inviolata. E nell'ultimo periodo ha giocato con grande continuità. Non è uno che rappresenta solo il futuro. Quando fornisci prestazioni di questo livello come le sue settimana dopo settimana con la maglia della Lazio, non sei più valido solo per il futuro. Ha dimostrato il suo livello, quindi su di lui sono assolutamente tranquillo".