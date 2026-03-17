Champions League | Rimonta Sporting, ai quarti anche Psg e Real

17.03.2026 22:55 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Champions League | Rimonta Sporting, ai quarti anche Psg e Real
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© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Primi verdetti per quanto riguarda gli ottavi di Champions League. Il più clamoroso è senza dubbio quello di Lisbona dove lo Sporting stacca il pass per i quarti di finale dopo aver rimontato, imponendosi per 5-0, il 3-0 dell’andata contro il Bodo/Glimt.

Nelle gare delle 21.00 poche sorprese: il Psg, dopo aver vinto all’andata per 5-2, ne fa 3 al Chelsea anche al ritorno. Eliminato il Manchester City di Guardiola che non cade per 2-1 contro il Real Madrid che si era imposto anche al'andata per 3-0. Si qualifica ai quarti anche l’Arsenal che, dopo l’1-1 dell’andata, batte per 2-0 il Bayer Lerverkusen.

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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