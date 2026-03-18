Lazio, Patric regista a oltranza: con il Bologna tocca di nuovo allo spagnolo

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RASSEGNA STAMPA - Da emergenza a soluzione stabile: Patric si prepara ancora una volta a guidare il centrocampo davanti alla difesa. Dopo l’ottima prova contro il Milan, sarà lui il riferimento anche nella trasferta contro il Bologna.

Le assenze continuano a pesare: Basic non recupererà nemmeno questa volta, così come Cataldi e Rovella. In mezzo al campo, quindi, mancano tutti gli specialisti del ruolo, ecco perché si va avanti con Patric regista improvvisato. Contro i rossoneri è stato il migliore in campo, reggendo il confronto anche con un campione come Luka Modric.

Contro il Bologna agirà ancora da perno basso, affiancato dalle mezzali Dele-Bashiru e Taylor, ormai punti fermi delle ultime uscite tra campionato e Coppa Italia contro Sassuolo e Atalanta. Il suo contributo sarà fondamentale anche in fase difensiva, dando supporto alla coppia centrale composta da Gila e Provstgaard, scelta obbligata dopo gli stop.

Come riporta il Corriere dello Sport, qualche dubbio resta per Romagnoli, che sta migliorando ma non è ancora certo del rientro: decisivi saranno gli ultimi allenamenti. La squadra ha ripreso a lavorare a Formello dopo un giorno di riposo, con un programma intenso fino alla rifinitura.