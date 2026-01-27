Calciomercato Lazio, il Torino propone uno scambio con Noslin
27.01.2026 08:15 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
L'arrivo di Daniel Maldini dall’Atalanta allontana dalla Capitale un attaccante già presente nella rosa biancoceleste: Tijjani Noslin. Su di lui, non solo Fiorentina e Monaco con cui si lavora sulla formula e ci sono contatti in corso.
Come riporta Alfredo Pedullà, al Torino di Baroni piace molto Noslin e per questo proporrebbe uno scambio con Zapata, condizione che la Lazio respinge. In serata si è materializzato il Villarreal, su di lui anche altri club stranieri ma una decisione non è stata ancora presa.