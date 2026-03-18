Bologna - Lazio, le probabili formazioni: dubbio Romagnoli, Basic è out

L’ultima prima della sosta. Dopo la vittoria contro il Milan, la Lazio è attesa dalla trasferta contro il Bologna. Al Dall’Ara non ci sarà Sarri, espulso all’Olimpico. In panchina, quindi, siederà il vice Ianni che attende novità da Romagnoli. Il centrale sarà valutato, è rimasta a riposo nella gara contro i rossoneri per un problema al polpaccio. Dovrebbe rientrare e tornare a fare coppia al centro della difesa con Gila (con Provstgaard in panchina), di fronte a Motta in porta (out Provedel, ha terminato la sua stagione). Sulle fasce, pochi dubbi su Nuno Tavares a sinistra e Marusic a destra. Sarà ancora out Basic, fermo da un mese e mezzo per un’infiammazione all’adduttore, così come Cataldi, che si rivedrà ad aprile contro il Parma. In regia, vista anche l’assenza di Rovella (stagione finita), prenderà posto Patric, accompagnato da Dele-Bashiru e Taylor come mezzali. In attacco non sono previsti cambi: solo conferme dal primo minuto per Isaksen, Maldini e Zaccagni. Gli altri subentreranno a gara in corso.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Joao Mario; Freuler, Pobega; Bernardeschi; Ferguson, Rowe; Castro. All.: Italiano.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Romagnoli, Lazzari, Pellegrini, Hysaj, Belahyane, Przyborek, Noslin, Cancellieri, Pedro, Ratkov, Dia. All.: Ianni.