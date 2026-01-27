Calciomercato Lazio | Noslin, altri due sondaggi dalla Serie A: i dettagli
27.01.2026 12:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
CALCIOMERCATO LAZIO - Maldini spinge Noslin via dalla Lazio. Dopo l’arrivo del classe 2001 dall’Atalanta, la posizione dell’olandese è a rischio. Negli ultimi giorni sono arrivate richieste dal Torino, dalla Fiorentina e dal Monaco, ma non solo.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ci sarebbe stato un sondaggio anche da parte del Parma e del Cagliari. Solo semplici chiamate al momento, nulla di più. Ma nelle ore finali del mercato può muoversi qualcosa.
Noslin, dal canto suo, vorrebbe restare nella Capitale per giocarsi le sue carte con Dia e Ratkov, ma la Lazio avrebbe altri piani. Se dovesse arrivare un'offerta concreta, allora potrebbe davvero cambiare maglia in questa sessione.