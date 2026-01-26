Calciomercato Lazio | Noslin, contatti anche con il Monaco: i dettagli
26.01.2026 22:10 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - Il Monaco si fa avanti per Tijjani Noslin. Non solo la Fiorentina e il Torino: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, anche il club francese avrebbe messo gli occhi sull'attaccante della Lazio. Contatti in corso tra le parti per trovare l'accordo: si lavora sulla formula dell'operazione, che potrebbe essere in prestito con diritto oppure obbligo di riscatto. Con l'arrivo di Daniel Maldini dall'Atalanta, l'ex Verona è ormai chiuso nel reparto offensivo biancoceleste. Per questo potrebbe lasciare la Capitale nell'ultima settimana di mercato di gennaio.