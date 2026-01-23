Calciomercato Lazio | Su Noslin piomba la Fiorentina: tutti i dettagli

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla Lazio non è riuscito a lasciare il segno, forse è il tempo di volare altrove. L'esperienza di Noslin alla Lazio è a tempo, le sue occasioni le ha avute, eppure sia con Baroni che con Sarri la scintilla non è mai scoccata.

L'arrivo di Ratkov e il ritorno di Dia dalla Coppa d'Africa gli toglieranno ulteriore spazio. Da qui la necessità di guardarsi intorno, alla ricerca di un club che possa rilanciarlo.

Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, ad aver mostrato un forte interesse per l'attaccante olandese è stata la Fiorentina. Dopo l'addio di Dzeko, i viola stanno cercando un innesto per il reparto offensivo. Tra i nomi al vaglio anche quello di TJ.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.