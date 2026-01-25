Calciomercato Lazio | Maldini allontana Noslin: ora ci prova il Torino
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è in chiusura per l'arrivo di Daniel Maldini dall'Atalanta. Vi abbiamo raccontato che l'accordo è vicino sulla base di un prestito oneroso (di circa un milione) con diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro. L'arrivo del classe 2001, però, allontanerebbe dalla Capitale un attaccante già presente nella rosa biancoceleste.
I riflettori sono puntati soprattutto sulla situazione di Tijjani Noslin. Nei giorni scorsi vi abbiamo svelato dell'interesse della Fiorentina per l'olandese, per cui ora c'è tanto movimento. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, nelle ultime ore sarebbe arrivata anche una richiesta dal Torino: si tratta per trovare l'accordo. In granata il classe '99 ritroverebbe Marco Baroni, che l'ha avuto sia l'anno scorso alla Lazio che prima al Verona.