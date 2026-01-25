Calciomercato Lazio | Maldini in chiusura: tutti i dettagli dell'operazione
La Lazio accelera per Daniel Maldini. Vi abbiamo raccontato che la società biancoceleste aveva riallacciato i contatti con l’Atalanta; ora l'operazione è in chiusura. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'accordo è vicino sulla base di un prestito oneroso di circa un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 13 milioni. Si stanno limando gli ultimi dettagli, ma l'intesa è veramente a un passo.
