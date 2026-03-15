Lazio, che notte davanti ai tifosi: Isaksen mette al tappeto il Milan

La Lazio batte il Milan 1-0 con gol di Isaksen. Il ritorno dei tifosi, il saluto di Sarri e la festa finale sono il sigillo di una pagina di lazialità

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio si regala una notte speciale. Davanti a un tifo impressionante, la squadra di Sarri batte 1-0 il Milan con gol di Isaksen e dimostra di essere d'acciaio: non bastano gli infortuni e la stagione maledetta sotto tutti i punti di vista a far abbassare la testa a una squadra che ha mille risorse. La serata era iniziata con una scenografia mozzafiato e il saluto di Sarri sotto la Curva Nord, finisce con la squadra che balla insieme ai propri tifosi e il mister che saluta ancora, sciarpa in mano, la sua gente. Una notte di profonda lazialità.

LE SCELTE DI SARRI - Confermata la scelta di Patric play con Dele-Bashiru e Taylor ai suoi fianchi. In difesa davanti a Provedel, da destra a sinistra Marusic, Gila, Provstgaard e Tavares. Maldini guida il tridente d'attacco, sull'esterno Isaksen a destra e Zaccagni dalla parte opposta.

DOMINIO LAZIO - La Lazio parte forte, primo inserimento di Dele-Bashiru, palla tesa in mezzo smanacciata da Maignan e liberata da Saelemaekers. Pavlovic parte da posizione di fuorigioco, riceve in area, salta Gila e trova l'opposizione di Provstgaard. L'azione successiva Maldini calcia, Zaccagni la alleggerisce su Isaksen, che colpisce la traversa. Guida sanziona un tocco di braccio del numero 10 biancoceleste. Alla metà del primo tempo Saelemaekers crossa per Estupinan, che di testa anticipa Isaksen, ma non trova la porta. Maldini sfrutta ilfisico, soffia la palla a De Winter e scarica dietro per Taylor, saltato Tomori, botta che si stampa sulla traversa. Al 27' Marusic serve in verticale Isaksen, che vince il duello fisico con Estupinan e infila Maignan sul secondo palo. Lazio in vantaggio. Ancora i biancocelesti, Tavares sfonda a sinistra, palla bassa in mezzo, Pavlovic anticipa per un soffio Isaksen. Altra occasione colossale, Maldini vince il duello fisico con De Winter, ma una volta arrivato davanti a Maignan calcia addosso al portiere. Finisce la prima frazione, dominata dalla squadra di Sarri.

LAZIO DI FERRO - La Lazio spinge ancora sull'acceleratore, Zaccagni manda in profondità Tavares, cross basso liberato da Pavlovic in anticipo su Isaksen. Guida segnala la posizione di fuorigioco del portoghese. Pulisic si libera al limite e calcia, respinge Motta, sull'azione successiva il tiro schiacciato di Fofana viene corretto da Leao, blocca l'ex portiere della Reggiana. Sfonda ancora Tavares, palla dietro a Maldini, poi per Dele-Bashiru, cross teso che attraversa tutta l'area, ancora traversone di Tavares, Estupinan sfiora l'autorete. Ammonito Estupinan per un entrata da tergo su Isaksen. Nel MIlan fuori Estupinan e Tomori, dentro Bartesaghi e Athekame. Pulisic mette in mezzo, Motta esce e respinge, viene colpito da Leao e Guida sembra fischiare, invece lascia giocare, ancora Pulisic calcia alto. Nel Milan escono Leao e Fofana, entrano Fullkrug e Nkunku. Nella Lazio dentro Dia e Pedro per Maldini e Isaksen. Ammonito Motta per perdite di tempo. Palla a campanile in area Athekame e Fullkrug la stoppano con le mani, il difensore poi batte Motta. Guida annulla subito. Con Marusic a terra, il Milan sfonda a sinistra, Gila chiude in angolo. Ammonito Tavares per un fallo su Saelemaekers. Altra sostituzione nella Lazio, dentro Cancellieri e fuori Zaccagni. Pedro passa a sinistra. Nel Milan dentro Ricci per Saelemaekers. Sfonda Tavares su Ricci, impreciso il traversone. Ultimo cambio dei biancocelesti, entra Belahyane ed esce Taylor. Ammonito Pedro per perdite di tempo. Patric ammonito per fallo su Jashari. Finisce qui, grande impresa della Lazio.