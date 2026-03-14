Lazio | Lotito - Sarri, un matrimonio tempestoso: il futuro è in bilico

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si gioca tutto (o quasi) in questo finale di stagione. Siamo a marzo, mancano poco più di due mesi al termine della stagione e sebbene in campionato la squadra biancoceleste abbia poco da aggiungere, se non sperare in una miracolosa e improbabile scalata, resta una Coppa Italia da giocarsi.

Dopo aver concluso il campionato nella maniera più dignitosa possibile il campionato, si penserà al futuro. "Il futuro? Non lo so. Per essere all’altezza della storia della Lazio questa rosa va rinforzata", dopo il Sassuolo mister Sarri ne aveva parlato in questi termini. Tra detti e non detti, per quanto lo si voglia nascondere, c'è una tensione sottostante tra proprietà e allenatore. Sarebbe strano il contrario.

Lotito e Sarri non se le sono mandate a dire, il matrimonio bis è stato tempestoso da subito. Il Comandante ha ancora altri due anni di contratto, ma il futuro resta incerto.

Come riporta il Corriere dello Sport, il 31 marzo sarà effettuata una nuova fotografia dei conti, così da avere un quadro completo per le manovre di mercato. Non c’è il rischio del mercato chiuso, l’unico è il saldo zero: cessioni per acquisti. Ma in fin dei conti, con il mercato libero, la Lazio ha lavorato come se fosse a saldo zero. Resterà da vedere se questo modus operandi andrà ancora bene a Sarri.