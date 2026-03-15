Flaminio - Lazio, il Comune chiede integrazioni. Lotito: "Siamo pronti"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - Ci vorrà un po' prima di sapere se il progetto Flaminio presentato dalla Lazio entrerà in Conferenza dei Servizi. Lo scorso 2 marzo, riporta Il Messaggero, il Campidoglio ha spedito una lettera a Formello chiedendo una ventina di integrazioni documentali da depositare entro 30 giorni. Quindi entro inizio aprile. Alcune di queste sono davvero minuzie, altre sono un po' più complesse. Per il presidente Lotito, però, "non ci sono problemi. Stiamo lavorando noi, gli studi di architettura, le tre università. Alcuni documenti sono già pronti. Contiamo di riuscire a consegnare tutto forse anche prima della scadenza".

LE RICHIESTE - Le richieste più impegnative sono fondamentalmente una decina: i progetti dei singoli interventi come il Ponte Bailey o il parcheggio di Piazza Mancini. E ancora il piano economico finanziario asseverato e lo schema di convenzione aggiornato con la specifica dei rapporti tra Comune e Lazio in tutte le fasi dell'intervento. Poi, terzo, prosegue Il Messaggero: nella convenzione va inserita la "matrice dei rischi". Quarto: il documento di sostenibilità economica, ambientale e sociale. In pratica, si tratta del documento che spiega le ricadute dell'intervento Flaminio sulla città. Poi, la relazione urbanistica completa del calcolo delle superfici e dei relativi indici urbanistici, del calcolo dei parcheggi pubblici ai sensi delle varie norme comunicali, statali, Coni.

Infine, gli ultimi due: il computo metrico estimativo preliminare (una sorta di "lista della spesa" e quanto costa ogni singolo componente) e il quadro economico dell'intervento, ovvero il riepilogo di quanto verrà investito. Come detto: tempo di consegna 30 giorni, che scadranno il prossimo 2 aprile.