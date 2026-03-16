"Immensi" | il Corriere dello Sport esalta la Lazio e i suoi tifosi - FOTO
RASSEGNA STAMPA - Una notte da oscar. La Lazio batte il Milan per 1-0 e riabbraccia nel migliore dei modi i suoi tifosi, tornati a riempire lo Stadio Olimpico per l'ultima volta in stagione. Dalla prossima, infatti, il tifo organizzato continuerà con la protesta nei confronti della società.
Gli uomini di Sarri hanno creato molto, la partita è stata intensa ma è bastato il gol di Isaksen nel primo tempo a deciderla. Inutile l'assedio del Milan nel secondo tempo.
Una vittoria che stoppa i sogni del Milan e rilancia la Lazio, soprattutto mentalmente. Una vittoria che dà carica e morale in vista del finale di stagione, il campionato va onorato fino all'ultimo e c'è una Coppa Italia da affrontare.
Una serata da laziali, con la squadra che è stata spinta dai suoi tifosi a dare il meglio di sé. "Immensi", il Corriere dello Sport ha esaltato così in prima pagina la vittoria biancoceleste. Un elogio alla prestazione e alla magia dei 50.000 dell'Olimpico.