Lazio, Fabiani: "Crediamo nel progetto di Sarri! Ci sprona a migliorare e..."
In un'intervista mandata in onda su SkySport, il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani ha parlato del rapporto con Sarri e del futuro del tecnico biancoceleste. Di seguito le sue parole.
“I rapporti belli sono anche quelli conflittuali, mantengono in vita il rapporto. Rendo questo modus che abbiamo noi e che ha Sarri di manifestare come un rapporto teso a migliorare, a spronare. La vogliamo chiamare critica costruttiva? Chiamiamola così. Nulla di nuovo sotto il sole, se non che il Sarrismo è anche questo. Andiamo poi sui fatti concreti e oggettivi: con Sarri abbiamo stipulato un contratto che prevedeva due anni più uno di opzione, e abbiamo addirittura tolto quell’opzione sia a lui che allo staff proprio perché crediamo nel progetto di Sarri. Questo nuovo percorso l’abbiamo iniziato con lui e vorremmo finirlo con lui”.