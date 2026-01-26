Lazio, Maldini è atterrato a Roma: il suo arrivo a Fiumicino - FT&VD
26.01.2026 19:37 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: Dal nostro inviato Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it
Daniel Maldini è sbarcato a Roma. L'attaccante, in arrivo dall'Atalanta in prestito oneroso con diritto di riscatto, è atterrato in città e si prepara a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Domani mattina (ore 7:30) sono in programma le visite mediche a Villa Mafalda; dopo di che firmerà il suo contratto con la società biancoceleste. Di seguito le foto e i video de Lalaziosiamonoi.it.