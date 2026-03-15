Milan, Pavlovic a Dazn prima della Lazio: "Siamo pronti. Maldini? Non è..."
15.03.2026 19:45 di Simone Locusta
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Strahinja Pavlović, difensore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dall'inizio della sfida contro la Lazio. Ecco di seguito le sue parole:
"Siamo pronti, dobbiamo pensare a noi stessi e fare la nostra partita fino alla fine. Tifosi? Sono diecimila stasera, sono molto contento. Maldini? Non è facile, dobbiamo stare attenti a lui, è un grande giocatore con grande qualità".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.