Milan, Tare a Dazn: "Lazio in difficoltà, ma può battere chiunque"

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A pochi minuti dal fischio d'inizio del match tra Lazio e Milan il direttore sportivo dei rossoneri Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Per noi stasera è fondamentale vincere questa partita, per la classifica e per dare continuità alla vittoria nel derby”.

“Corsa scudetto? Noi dobbiamo fare quello che ci spetta, vincere, perché la distanza è tanta ma vincendo questa sera ci avviciniamo un passo in più. Il campionato è pieno di sorprese”.

“Olimpico pieno? Per noi è meglio giocare in uno stadio pieno, è bello vivere il calcio con tutte le sue emozioni. La Lazio sta attraversando un momento difficile ma rimane sempre una squadra da temere, una squadra che può battere chiunque quindi sappiamo bene cosa ci aspetta ma noi vogliamo vincere”.

“Modric? Una cosa è certa, Luka ama il Milan e il Milan ama tanto Luka. Sarà una decisione quella del rinnovo sarà facile per lui, il contratto c’è ma deve decidere lui con grande serenità”.

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