Ex Lazio | Immobile, l'entourage: "Ha bisogno di tempo! A Parigi sta bene e..."

A Parigi aspettano tutti il primo gol di Ciro Immobile con la maglia del Paris FC. Arrivato a gennaio dal Bologna, l'ex capitano della Lazio non è ancora riuscito a segnare in Francia. Per questo, il suo entourage ha parlato del suo momento di forma e delle sue condizioni sulle colonne de La Parisien. Di seguito le dichiarazioni.

"È normale che Immobile abbia bisogno di tempo. Non giocava da più di tre mesi. Lui e i suoi compagni devono imparare a conoscersi per intendersi meglio in campo. Ha quasi fornito un bellissimo assist a Ikoné, che ha fallito il faccia a faccia con il portiere ad Auxerre. Anche contro il Nizza è sembrato stare meglio. Sinceramente è tranquillo, felice di vivere questa nuova esperienza a Parigi. Ha sempre segnato gol nella sua carriera, quindi è ovvio che abbia voglia di farne ancora. Sta continuando a lavorare sodo in allenamento".