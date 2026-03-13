Lazio, si riempie l'Olimpico in vista del Milan: il dato aggiornato sui presenti
13.03.2026 19:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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L'ultima gara casalinga con il pubblico. Per continuare la contestazione contro la società e il presidente Lotito, il tifo organizzato della Lazio ha annunciato che rientrerà all'Olimpico per la sfida contro il Milan. Sarà l'ultima volta in questa stagione, fatta eccezione per il derby. La decisione è arrivata dopo ben quattro partite con gli spalti. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, attualmente il dato aggiornato per domenica riporta circa 47mila presenti allo stadio. Non è escluso che il numero possa aumentare nelle prossime ore.