Lazio - Milan, all'Olimpico c'è un doppio ex: di chi si tratta
15.03.2026 20:05 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Per la sfida di questa sera tra Lazio e Milan, che chiude il programma domenicale del 29° turno di Serie A, tornato i tifosi biancocelesti all'Olimpico. Ma non solo: allo stadio sono presenti anche vecchi protagonisti di entrambe le squadre, tra cui un doppio ex del match.
Si tratta, riporta MilanNews.it, di Stefano Pioli, che aveva iniziato l'attuale stagione sulla panchina della Fiorentina, per poi esser esonerato in seguito a risultato tutt'altro che soddisfacenti. Nel suo passato, sia tante stagioni vissute a Roma, sponda Lazio, che l'esperienza tra le fila del Milan, con la vittoria del 19° scudetto del club.
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.