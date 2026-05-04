Lazio, Isaksen a Dazn: "Ecco qual è ora il mio unico pensiero"
04.05.2026 18:10 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
A qualche minuto dal fischio d'inizio di Cremonese-Lazio, sono arrivate le parole di Gustav Isaksen ai microfoni di Dazn. Ecco il suo pensiero sulla partita, ma soprattutto sulla stagione in biancoceleste:
"È stata una stagione con tanti up e down, c'è stato un po' di tutto. Anche con la Nazionale è arrivata quella che per me è stata una grande sconfitta personale. Con la Lazio ci sono stati momenti difficili, però ora siamo in finale di Coppa, anche in campionato possiamo fare qualcosa. Gioco sempre per la squadra, voglio dare tutto in questo finale di stagione. Questo è il mio unico pensiero".
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.