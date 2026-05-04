Cremonese - Lazio, buona affluenza allo Zini: il dato sugli spettatori
04.05.2026 19:55 di Christian Gugliotta
Allo stadio Giovanni Zini è in corso la sfida tra Cremonese e Lazio, valida per il 35° turno di Serie A. Alla disperata ricerca di punti salvezza, i padroni di casa puntano a fare risultato contro la squadra di Sarri che, dal canto suo, vuole restare tra le prime otto in classifica. Per assistere al match sono presenti 10.618 spettatori (la capienza dell'impianto è di circa 16mila), di cui appena 28 nel settore ospiti biancoceleste, praticamente deserto a causa del divieto di trasferta per i residenti nel Lazio.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.