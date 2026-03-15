Lazio, Isaksen poteva finire al Milan: il retroscena incredibile di mercato
Un'idea di mercato mai concretizzata, che torna in auge a poche ore dal fischio d'inizio di Lazio - Milan. Gustav Isaksen, da tre anni in biancoceleste, avrebbe potuto vestire la maglia rossonera. Come raccontato da gazzetta.it, infatti, nell'estate 2023 Furlani e Moncada avevano messo nel mirino il danese come possibile acquisto sulla fascia destra. Insieme a lui anche Chukwueze, Pulisic e Doku.
Il Milan aveva parlato con gli agenti di Isaksen, per cui il Midtjylland chiedeva 20 milioni di euro. Nelle riflessioni della società rossonera però si è inserita proprio la Lazio (che aveva appena salutato Tare), memore dei gol dell'esterno nel doppio confronto in Europa League (uno all'andata e uno al ritorno). E alla fine l'ha spuntata Lotito, con un'offerta da 16 milioni totali (12 più 4 di bonus). Ora, a distanza di tempo, il danese affronterà con un'altra maglia quello che poteva essere il suo presente e futuro.