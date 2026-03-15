Lazio - Milan, cresce il numero dei presenti: raggiunta quota 50mila
RASSEGNA STAMPA - Una vera e proprio bolgia si prepara a infiammare l'Olimpico per Lazio - Milan. Dopo settimane di silenzio e desolazione sulle tribune, il popolo laziale tornerà a sostenere numeroso la squadra di Sarri, riempiendo lo stadio per l'ultima volta, prima di tornare a boicottare il resto delle gare casalinghe fino al termine della stagione.
Secondo il Corriere dello Sport, sono attesi ben 50mila spettatori per assistere al big match. Oltre ai 27.000 abbonati (al netto degli aquilotti), nelle scorse ore, infatti, si è raggiunta quota 23.000 biglietti venduti. Di questi 4.500 saranno milanisti presenti nel settore ospiti, più altri 4.000/5.000 sparsi negli altri settori. La maggior parte dei presenti, però, sarà di fede laziale, con i tifosi pronti a colorare di biancoceleste gli spalti con una scenografia prevista.