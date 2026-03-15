Lazio - Milan, le probabili formazioni: gioca Provstgaard, Patric in regia
Seconda gara di fila all'Olimpico. Dopo il Sassuolo, la Lazio ospita il Milan di Allegri. In difesa, di fronte a Motta tra i pali (Provedel si è operato alla spalla, stagione finita), è assente Romagnoli (problema al polpaccio): giocherà Provstgaard al centro con Gila; sulle fasce, invece, vanno verso la conferma sia Marusic a destra che Nuno Tavares (più di Pellegrini) a sinistra. A centrocampo è out Cataldi, tornerà dopo la sosta. Il suo posto in regia lo prenderà di nuovo Patric. Non ci sarà nemmeno Basic, fermo ormai da un mese per un problema all'adduttore. Per completare il terzetto con Taylor ci sarà Dele-Bashiru, in vantaggio su Belahyane. Pochi dubbi in attacco, con Isaksen, Maldini e Zaccagni ancora titolari nel tridente. Più indietro Noslin, Pedro, Dia e Cancellieri, che sperano in una maglia dall'inizio.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Lazzari, Pellegrini, Hysaj, Belahyane, Przyborek, Noslin, Cancellieri, Pedro, Ratkov, Dia. All.: Sarri.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupiñán; Pulisic, Leão. All.: Allegri.