Lazio - Milan, le probabili formazioni: gioca Provstgaard, Patric in regia

15.03.2026 12:45 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio - Milan, le probabili formazioni: gioca Provstgaard, Patric in regia

Seconda gara di fila all'Olimpico. Dopo il Sassuolo, la Lazio ospita il Milan di Allegri. In difesa, di fronte a Motta tra i pali (Provedel si è operato alla spalla, stagione finita), è assente Romagnoli (problema al polpaccio): giocherà Provstgaard al centro con Gila; sulle fasce, invece, vanno verso la conferma sia Marusic a destra che Nuno Tavares (più di Pellegrini) a sinistra. A centrocampo è out Cataldi, tornerà dopo la sosta. Il suo posto in regia lo prenderà di nuovo Patric. Non ci sarà nemmeno Basic, fermo ormai da un mese per un problema all'adduttore. Per completare il terzetto con Taylor ci sarà Dele-Bashiru, in vantaggio su Belahyane. Pochi dubbi in attacco, con Isaksen, Maldini e Zaccagni ancora titolari nel tridente. Più indietro Noslin, Pedro, Dia e Cancellieri, che sperano in una maglia dall'inizio.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Lazzari, Pellegrini, Hysaj, Belahyane, Przyborek, Noslin, Cancellieri, Pedro, Ratkov, Dia. All.: Sarri.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupiñán; Pulisic, Leão. All.: Allegri.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.