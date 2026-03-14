Lazio, risultati dell’andata da qui a fine stagione? Ecco la classifica finale

E se le prossime dieci giornate di Serie A terminassero con gli stessi risultati delle gare di andata quale sarebbe la classifica? Se l’è chiesto Transfermarkt, che ha simulato il risultato finale del campionato italiano basandosi sugli scontri ancora da disputare e sui risultati delle stesse gare nel girone di andata.

Lo scudetto andrebbe all’Inter con 97 punti, ma la proiezione è già da cambiare avendo i nerazzurri perso due punti contro l’Atalanta. In Champions andrebbero anche Milan, Roma e Napoli, mentre l’Atalanta, che guadagnerebbe tre punti rispetto alla proiezione, finirebbe al quinto posto davanti a Juventus e Como. E la Lazio?

Basandosi sui risultati del girone di andata, la Lazio porterebbe a casa appena otto punti dei trenta disponibili, chiudendo il campionato 2025/26 nel lato destro del tabellone. I biancocelesti sarebbero dietro anche a Udinese, Sassuolo e Bologna, per chiudere all’undicesimo posto con 45 punti. Attenzione però anche alla zona retrocessione: oltre al Pisa ultimo e al Verona penultimo, la terza squadra a scendere in Serie B sarebbe la Fiorentina. Una stima statistica che, ovviamente, la squadra biancoceleste spera di poter smentire sul campo a partire dalla gara di domenica sera con il Milan.