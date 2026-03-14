Spavento Banda, malore in Napoli-Lecce: notte in ospedale, gli aggiornamenti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Momenti di paura sul finale della gara tra Napoli e Lecce. Al minuto 87 si è infatti improvvisamente accasciato al suolo Lamek Banda, esterno del Lecce, a due passi dalla panchina di Conte. Proprio il tecnico dei partenopei è stato il primo ad accorgersi della situazione e a chiamare a gran voce i soccorsi. Ammutolito l’intero Maradona, con lunghi istanti di apprensione e incertezza. Fino al sospiro di sollievo dopo aver visto l’esterno riprendersi in fretta, prima di essere accompagnato fuori in barella e quindi in ambulanza, per poi recarsi in ospedale.

Già durante il percorso fino al centro medico per visite approfondite di rito, però, dalla pancia del Maradona arrivavano le prime rassicurazioni. Prima grazie agli aggiornamenti fatti filtrare dal Lecce, poi per voce dello stesso tecnico dei salentini Eusebio Di Francesco: “Ci siamo un po’ preoccupati, ma sembra sia soltanto una brutta botta che lo ha condizionato. Ho avuto paura, sì: è stato un colpo al petto, sul lato destro. Credo però che la situazione si risolverà al meglio”.

Banda, stando agli ultimi aggiornamenti, passerà la notte sotto osservazione in ospedale soltanto però a scopo precauzionale. Le sue condizioni non destano infatti preoccupazione. Tanto spavento, in primis per lo stesso calciatore - che sta per diventare padre - dopo il forte dolore al petto. Ma, stando agli aggiornamenti che arrivano dal Lecce, situazione assolutamente sotto controllo.