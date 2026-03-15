Salernitana, cessione vicina: c'è di mezzo Lotito. E il futuro di Fabiani...
Cambio di proprietà in vista per la Salernitana. Come riportato da Cronache della Campania, Danilo Iervolino sarebbe pronto a cedere il club dopo quattro anni: in pole c'è il gruppo Olidata, ormai davvero vicinissimo all'acquisto. Secondo le ultime indiscrezioni, la trattativa sarebbe in una fase molto avanzata e potrebbe chiudersi nei prossimi giorni. Nell'operazione avrebbe svolto un ruolo importante anche il presidente della Lazio Claudio Lotito, che grazie ai rapporti con Cristiano Rufini (attuale amministratore di Olidata) avrebbe contribuito a favorire i contatti tra le parti. A coordinare l'affare ci sarebbe Maurizio Milan, patron granata e presidente di Forbes Italia. Come sottolinea sempre Cronache della Campania, e rilanciato da Le Cronache di Salerno, per il nuovo progetto sportivo della Salernitana ci sarebbe l'idea di un ritorno in società (come direttore generale) di Angelo Fabiani, attuale direttore sportivo della Lazio.