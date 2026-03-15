Lazio, i convocati di Sarri per il Milan: la scelta su Romagnoli
15.03.2026 14:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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A poche ore dal fischio d'inizio dalla gara contro il Milan, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha diramato la sua lista dei convocati. Assenti Romagnoli, Cataldi e Basic, oltre a Provedel e Rovella. Di seguito l'elenco completo.
Portieri: Furlanetto, Giacomone, Motta;
Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard;
Centrocampisti: Belahyane, Dele-Bashiru, Przyborek, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni.