Lazio (ancora) senza sponsor: un'occasione persa. Il confronto dei ricavi in Serie A

13.03.2026 15:00 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: TuttoMercatoWeb.com
La Roma chiuderà ufficialmente la stagione con uno sponsor sulla maglia. Nella giornata di oggi, come anticipato, il club giallorosso ha infatti presentato la collaborazione con Eurobet.live, che farà il suo esordio sulle maglie sin dalla prossima partita di campionato con il Como e affiancherà la Roma fino alla stagione 2028/2029.

Grazie a un accordo dal valore stimato di circa 13-14 milioni di euro a stagione, la Roma balza così davanti al Napoli nella classifica delle società di Serie A con lo sponsor più munifico. I giallorossi non entrano nella Top 5 del massimo campionato.

Di seguito la classifica aggiornata, basata sui dati di Calcio e Finanza: l’unica società di Serie A senza sponsor resta la Lazio

1. Inter – Betsson: 30 milioni di euro a stagione 
2. Milan – Emirates: 30 milioni di euro a stagione (35 milioni dal 2026/27)
3. Juventus – Jeep e Visit Detroit: 28/30 milioni di euro a stagione 
4. Fiorentina – Mediacom: 25 milioni di euro a stagione 
5. Sassuolo – Mapei: 18  milioni di euro a stagione
6. Roma – Eurobet.live: 13-14 milioni di euro a stagione
7. Napoli – MSC: 9 milioni di euro a stagione 
8. Atalanta – Lete: 5 milioni di euro a stagione 
9. Cagliari – Regione Sardegna e Doppio Malto: 3,6 milioni di euro a stagione
10. Bologna – Saputo: 3 milioni di euro a stagione  
11. Torino – Suzuki: 2,35 milioni di euro a stagione  
12. Parma – Prometeon: 1,5 milioni di euro a stagione 
13. Udinese – Bluenergy: 1,5 milioni di euro a stagione 
14. Genoa – Pulsee: 1,2 milioni di euro a stagione 
15. Como – Uber: 1 milione di euro a stagione
16. Lecce – Deghi: 1 milione di euro a stagione  
17. Verona – Aircash: 1 milione di euro a stagione  
18. Pisa – Cetilar : 0,7 milioni di euro a stagione
19. Cremonese – Iltainox: n.d.
20. Lazio – nessun main sponsor 

