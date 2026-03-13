Lazio (ancora) senza sponsor: un'occasione persa. Il confronto dei ricavi in Serie A
La Roma chiuderà ufficialmente la stagione con uno sponsor sulla maglia. Nella giornata di oggi, come anticipato, il club giallorosso ha infatti presentato la collaborazione con Eurobet.live, che farà il suo esordio sulle maglie sin dalla prossima partita di campionato con il Como e affiancherà la Roma fino alla stagione 2028/2029.
Grazie a un accordo dal valore stimato di circa 13-14 milioni di euro a stagione, la Roma balza così davanti al Napoli nella classifica delle società di Serie A con lo sponsor più munifico. I giallorossi non entrano nella Top 5 del massimo campionato.
Di seguito la classifica aggiornata, basata sui dati di Calcio e Finanza: l’unica società di Serie A senza sponsor resta la Lazio.
1. Inter – Betsson: 30 milioni di euro a stagione
2. Milan – Emirates: 30 milioni di euro a stagione (35 milioni dal 2026/27)
3. Juventus – Jeep e Visit Detroit: 28/30 milioni di euro a stagione
4. Fiorentina – Mediacom: 25 milioni di euro a stagione
5. Sassuolo – Mapei: 18 milioni di euro a stagione
6. Roma – Eurobet.live: 13-14 milioni di euro a stagione
7. Napoli – MSC: 9 milioni di euro a stagione
8. Atalanta – Lete: 5 milioni di euro a stagione
9. Cagliari – Regione Sardegna e Doppio Malto: 3,6 milioni di euro a stagione
10. Bologna – Saputo: 3 milioni di euro a stagione
11. Torino – Suzuki: 2,35 milioni di euro a stagione
12. Parma – Prometeon: 1,5 milioni di euro a stagione
13. Udinese – Bluenergy: 1,5 milioni di euro a stagione
14. Genoa – Pulsee: 1,2 milioni di euro a stagione
15. Como – Uber: 1 milione di euro a stagione
16. Lecce – Deghi: 1 milione di euro a stagione
17. Verona – Aircash: 1 milione di euro a stagione
18. Pisa – Cetilar : 0,7 milioni di euro a stagione
19. Cremonese – Iltainox: n.d.
20. Lazio – nessun main sponsor