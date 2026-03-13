Como, Fabregas: "Se i miei giocatori parlano di Champions mi inc***o"
13.03.2026 16:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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In vista della sfida di campionato contro la Roma l’allenatore del Como Fabregas è intervenuto nella consueta conferenza stampa per presentare il match.
“Se penso alla Champions? No, giuro. Quando tu credi e sei positivo, lavori forte, possono succedere le cose”.
“Se i miei giocatori parlano di Champions mi inc***o perché non è il momento. Se non succede cosa siamo? Falliti?”.
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autore
Jessica Reatini
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