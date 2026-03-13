Como, Fabregas: "Se i miei giocatori parlano di Champions mi inc***o"

13.03.2026 16:15 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Como, Fabregas: "Se i miei giocatori parlano di Champions mi inc***o"
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In vista della sfida di campionato contro la Roma l’allenatore del Como Fabregas è intervenuto nella consueta conferenza stampa per presentare il match.

“Se penso alla Champions? No, giuro. Quando tu credi e sei positivo, lavori forte, possono succedere le cose”.

“Se i miei giocatori parlano di Champions mi inc***o perché non è il momento. Se non succede cosa siamo? Falliti?”.

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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