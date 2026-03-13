Lazio, quanto costa ogni gol? Il folle dato che certifica il flop dell’attacco
RASSEGNA STAMPA - Quanto costa un gol? Troppo, almeno in casa Lazio, quando a segnare è un attaccante. Evidente dall’addio di Immobile in poi tutta la fatica fatta dal reparto offensivo biancoceleste, fatta eccezione per i primi sei mesi sotto la guida di Baroni. Una fatica che si ripercuote poi sui numeri, che certificano senza possibilità di appello una delle ragioni delle difficoltà di questa stagione.
Come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, infatti, se si esclude Pedro arrivato a parametro zero ogni gol di un attaccante della Lazio costa circa un milione. È questo il dato che emerge valutando reti segnate in biancoceleste e costo dei cartellini degli attaccanti a disposizione di Sarri. In caso di riscatto di Maldini, saranno costati 85 milioni Zaccagni (36 gol in 187 presenze), Dia (14 in 67), Isaksen (12 in 111), Noslin (9 in 62), Cancellieri (3 in 54), Maldini (1 in 7) e Ratkov (0 in 7).
Il totale di reti segnate è quindi pari a 75: dieci in meno dei milioni potenzialmente spesi per costruire l’attacco della Lazio. Al bilancio dei gol segnati andrebbero aggiunti i 37 di Pedro in 198 presenze, ma il dato non cambierebbe poi più di tanto. Non è casuale, allora, che la Lazio in questa Serie A abbia segnato più soltanto di Parma, Lecce, Cremonese, Verona e Pisa. Investimenti alti, risultati non all’altezza: ci sarà anche questo tema su quelli all’ordine del giorno al termine della stagione.