Sarri è già pazzo di Taylor: adesso è il nuovo faro della Lazio

RASSEGNA STAMPA - Esaltato dai tifosi dopo l’esultanza liberatoria al gol di Marusic e già insostituibile per Maurizio Sarri. Ci ha messo poco Kenneth Taylor a conquistare i cuori di tifosi e staff a Formello. Arrivato a gennaio dall’Ajax, il 23enne non ha l’estro di Luis Alberto né domina campo e avversari Milinkovic, eppure si sta già facendo apprezzare per dedizione e geometrie.

Pronti, via: appena arrivato a Roma e di fatto senza allenamenti con i compagni sulle gambe, Maurizio Sarri l’ha subito lanciato da titolare nella gara con il Verona. E l’olandese non ha tradito le aspettative, a tal punto da diventare un insostituibile per il tecnico della Lazio. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, infatti, il centrocampista ha già conquistato l’allenatore biancoceleste, che intravede in lui un nuovo faro per la squadra.

Costato 15 milioni più bonus, con l’Ajax che ha inoltre trattenuto un 10% sulla rivendita, Taylor è anche l’unico giocatore davvero condiviso a gennaio tra club e tecnico. Non è un caso allora che dall’esordio a Verona non abbia più lasciato il campo: 958’ giocati in undici gare tra campionato e coppa, con tanto di rigore decisivo contro il Bologna. Mai prima d’ora Sarri aveva concesso una fiducia simile a un nuovo acquisto: costretto dalla necessità di una rosa senza riferimenti, è stato agevolato dalla qualità di un giocatore che oggi sembra un veterano nei suoi schemi.