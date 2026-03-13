Lazio, Lotito inserisce il premio fedeltà per Taylor: il clamoroso retroscena

RASSEGNA STAMPA - Come arginare la fuga di calciatori dalla Lazio? La risposta, per Lotito, è arrivata con l’istituzione di un vero e proprio bonus fedeltà. Il primo a poterne beneficiare sarà uno degli ultimi arrivati a Formello, quel Kenneth Taylor che è anche l’unico calciatore davvero condiviso tra società e tecnico durante il mercato di gennaio e che non a caso è diventato già un insostituibile per Sarri.

A svelare il clamoroso retroscena è l’edizione odierna de Il Messaggero, che spiega come sul contratto firmato dall’ex Ajax sia stata inserita una clausola fedeltà. Più a lungo Taylor rimarrà con la Lazio e più guadagnerà. Il centrocampista ha firmato infatti un accordo fino al 2030 con il club biancoceleste per un ingaggio da 3,2 milioni lordi nei prossimi due anni che diventeranno poi 3,4 nel biennio successivo. Ma non solo.

Il premio fedeltà previsto per Taylor dal contratto con la Lazio consiste infatti in un buono da 190mila euro ogni sei mesi. L’olandese incasserà la prima transazione a settembre, poi a febbraio e via dicendo ogni mese successivo alla chiusura di una finestra di mercato fino al 2030. A patto, ovviamente, di risultare ancora tesserato con la Lazio, per una prima volta clamorosa per quanto riguarda la società biancoceleste che spera così di arginare il fuggi fuggi generale visto in inverno.