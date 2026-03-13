Calciomercato Lazio | Gila, il futuro è un rebus: il Milan resta alla finestra

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - La Lazio domenica ospita il Milan all’Olimpico, ma la sensazione è che la sfida non sarà solo sul terreno di gioco. Gli occhi saranno puntati, in particolare, su Gila, finito da tempo nella lista dei vorrei del club rossonero. Tare, ricorda il Corriere dello Sport, lo portò nella Capitale tra lo scetticismo. Era un assegno in bianco. Ora la situazione è totalmente diversa, se non fosse in scadenza nel 2027 avrebbe un valore altissimo.

Il Diavolo lo corteggia da tempo, spera di poter affondare il colpo ma non è il solo. Da mesi la giostra del mercato, prosegue il quotidiano, lo ha accostato all’Inter e dalla Spagna hanno anche rilanciato la candidatura dell’Atletico Madrid. Lo staff del biancoceleste però non ha mai confermato, sicuramente le cose saranno più chiare a giugno. Il rinnovo, col passare del tempo, sembra essersi allontanato quasi definitivamente. Non c’è mai stata una proposta effettiva da parte del club, solo contatti interlocutori.

Lo spagnolo, se Lotito dovesse decidere di incassare qualche milione, partirà in estate ma dovrà dividere col Real Madrid al 50%. I Blancos hanno diritto sulla rivendita. Altrimenti, a giugno 2027 si libererà a zero e in questo modo neanche gli spagnolo prenderebbero un ero. Gila è concentrato sul presente, come ha ribadito a gennaio, del futuro se ne occuperà una volta finita la stagione.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE