Lazio, Sarri in conferenza stampa prima del Milan: tutti i dettagli
Attraverso una nota diffusa sul proprio sito ufficiale, la Lazio ha annunciato che Maurizio Sarri parlerà in conferenza stampa alla vigilia del big match contro il Milan. Questo il comunicato:
"Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa in vista del match Lazio-Milan domani, sabato 14 marzo, alle ore 14:00, presso la sala stampa del Training Center S.S. Lazio.
La conferenza sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma sslazio.it, Lazio Style Radio, anche 89.3 FM, sul canale YouTube e su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.
La S.S. Lazio ricorda che le richieste di accredito stampa per la conferenza dovranno pervenire all`indirizzo e-mail accrediti@sslazio.it entro e non oltre le ore 19:00 di oggi, venerdì 13 marzo 2026".