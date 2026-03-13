Milan, Allegri prepara la sfida con la Lazio: due dubbi da sciogliere
RASSEGNA STAMPA - Il Milan prosegue la preparazione per la sfida con la Lazio, l’appuntamento è fissato per domenica alle 20:45 all’Olimpico. Non solo Sarri, anche Allegri ha qualche dubbio da sciogliere. La gara contro i biancocelesti, si legge sul Corriere dello Sport, è considerata da tutto lo staff di Milanello molto complicata e per questo il livornese sta valutando attentamente le mosse.
Sostanzialmente, prosegue il quotidiano, sono due i dubbi da sciogliere: uno riguarda Estupiñán e l’altro chi sostituirà Rabiot. Il tecnico deve capire se dare continuità all’ecuadoriano, dopo la rete decisiva nel derby, o se consegnare di nuovo la maglia da titolare a Bartesaghi. Poi, per quanto riguarda il centrocampo, uno tra Ricci e Jashari prenderà il posto del francese.
In attacco Allegri sta pensando di confermare la coppia Pulisc - Leao mentre in difesa le opzioni sono obbligare. Gabbia non recupera e dunque, ci saranno De Winter con Tomori e Pavlovic. Tra oggi e domani l’allenatore si chiarirà le idee e deciderà anche se convocare, per la prima volta dopo quattro mesi di stop, Gimenez.
