Insigne chiama Immobile: “Lo aspetto a Pescara il prossimo anno”
13.03.2026 12:00 di Mauro Rossi
RASSEGNA STAMPA - Poteva essere un’idea per la Lazio, alla fine Lorenzo Insigne è andato a giocare lì dove tutto era iniziato: a Pescara. Come svelato alla Gazzetta dello Sport, a convincerlo è stato l’ex compagno di squadra Marco Verratti, con il quale ha parlato anche del possibile ritorno di Ciro Immobile. E, in tal senso, ha spiegato: “Era a Bologna, stava andando a Parigi: se ci salviamo lo aspetto l’anno prossimo. Servirà poco a convincerlo, come hanno fatto con me”.