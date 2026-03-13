Insigne: ”Un rimpianto mi lega a Sarri, ma nessuna invidia”
13.03.2026 13:00 di Mauro Rossi
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Insidefoto/Image Sport
RASSEGNA STAMPA - Nel corso della lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Lorenzo Insigne ha parlato anche di Maurizio Sarri, attuale allenatore della Lazio ed ex tecnico negli anni di Napoli. Queste le sue parole: “Lo scudetto l’ho festeggiato in Canada. Mi dispiace non averlo vinto l’anno dei 91 punti con Sarri, quello sì. Di sicuro non sono invidioso: la mia vittoria è stata giocare 12 anni nel Napoli e fare il capitano”.