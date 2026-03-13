SONDAGGIO - Lazio - Sassuolo, ecco il vostro migliore in campo
AGGIORNAMENTO ORE 13.00 del 13/03 - Gila ha surclassato i compagni di squadra e ha conquistato la medaglia d'oro nel sondaggio de Lalaziosiamonoi.it sul migliore in campo di Lazio-Sassuolo. Secondo posto per Marusic, autore del gol che ha consentito ai biancocelesti di ottenere tre punti contro i neroverdi. Ultimo gradino del podio, seguito a breve distanza da Isaksen, per Tavares.
La Lazio vince contro il Sassuolo, conquistando tre punti importanti più per l'umore della squadra che per la classifica. Ad aprile le marcature contro i neroverdi, ci ha pensato Maldini, che così ha siglato il suo primo gol in biancoceleste. Poi il pareggio di Laurientè e, in pieno recupero, la rete decisiva di Adam Marusic, premiato come MVP a fine gara.
Con il pensiero già alla sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta, vero obiettivo della squadra arrivati a questo punto della stagione, la formazione di Sarri deve pensare al big match della prossima settimana contro il Milan. Prima, però, c'è da decretare il migliore in campo nel sondaggio de Lalaziosiamonoi.it (CLICCA QUI PER VOTARE).
Pubblicato il 9/03