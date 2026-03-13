Roma, c'è il 'sì' definitivo per il nuovo stadio: l'annuncio di Gualtieri

TUTTOmercatoWEB.com

C'è il 'sì' per il nuovo stadio della Roma. L'Assemblea capitolina ha dato l'ok definitivo al PFTE (Progetto di fattibilità tecnico economica) per l'impianto della società giallorossa che sorgerà a Pietralata, confermandone la pubblica utilità. Ad annunciarlo in aula è stato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri: “Oggi è una giornata importante, storica, di gioia. Un progetto magnifico e fondamentale che non vediamo l’ora che si realizzi. Siamo oggi certi di centrare l’obiettivo di un impianto moderno, capace di generare riqualificazione, nuovi spazi verdi e servizi fruibili dai cittadini. Anche i presidenti del passato Dino Viola e Franco Sensi sarebbero felici di questo passaggio”.

Ai microfoni di SkySport, poi, ha dichiarato: "Sì allo stadio, il voto è arrivato a larghissima maggioranza. Investimento di un miliardo. Ringrazio i Friedkin, l'impianto sarà tra i più belli al mondo".