Basic - Lazio, il futuro è un'incognita. Rinnovo e "corteggiatrici": la situazione

Momento complesso quello attuale per Toma Basic. Non solo l'infortunio che lo renderà non convocabile neanche per la partita di domenica sera contro il Milan, ma parecchie nubi attorno al suo futuro. Il rinnovo, per iniziare, è ancora in una fase di stallo. Al calciatore era stata presentata un'offerta di prolungamento che lui stesso, dopo essersi preso qualche giorno per riflettere, aveva accettato.

Da quel momento, ha spiegato in una recente conferenza stampa, non sarebbe stato fatto più alcun passo per arrivare a formalizzare l'accordo. E ad oggi la situazione è ancora decisamente poco chiara, come conferma anche Nicolò Schira su X: "Il rinnovo del contratto con Lazio è attualmente in stallo dopo l'accordo verbale".

A rendere tutto ancor più nebuloso ci avrebbero pensato alcune squadra di Liga e Bundesliga che, nelle ultime settimane, avrebbero mostrato un certo interesse nei confronti del centrocampista, pre-convocato dalla Croazia per le amichevoli contro Colombia e Brasile. Insomma, se la Nazionale regala conferme, la situazione legata alla Lazio e al futuro è ancora un nodo irrisolto.