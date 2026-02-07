Lazio | Sarri e il futuro di Basic: "Rinnovo? Ecco cosa penso"
07.02.2026 13:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Lazio, Maurizio Sarri ha parlato anche del futuro di Toma Basic. Il centrocampista croato, nell'ultima intervista, aveva spiegato di aver accettato l'offerta di rinnovo da parte del club, ma di non aver avuto alcun aggiornamento da quel momento.
L'allenatore, chiamato a rispondere a una domanda sul tema dai cronisti presenti a Formello, ha espresso il proprio pensiero: "Non partecipando a nessun incontro con l'agente e la società non so dire. Uno così in una batteria di 4 interni di centrocampo lo vedo benissimo".
