Lazio, Sarri studia Przyborek: il polacco incanta e spera nell'esordio
07.02.2026 09:30 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - Adrian Przyborek sogna l'esordio a Torino, contro i giganti della Juventus. A pochi giorni dal suo arrivo nella Capitale, il giovane polacco prelevato Pogoń Szczecin ha messo la quinta e vuole ritagliarsi il suo spazio.
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il classe 2007 sta stupendo tutti in allenamento, Sarri ne sta studiando le caratteristiche per capire qual è la posizione più congeniale per lui. Intanto, per il momento, l'unica cosa certa è la sua prima convocazione contro la Juventus. Poi, se ci sarà l'occasione, si penserà all'esordio.