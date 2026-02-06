Lazio, Impallomeni: "I tifosi hanno diritto a protestare. È una situazione negativa"
06.02.2026 19:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
L'aria in casa Lazio è sempre più tesa, la spaccatura tra società e tifosi è profonda. Il tifo organizzato ha ribadito la propria posizione comunicando che anche contro l'Atalanta non presenzierà all'Olimpico. Sull'argomento, nel corso della giornata, si è espresso Stefano Impallomeni ai microfoni di TMW: "Il dissenso, se civile, è accettato. Hanno diritto di protestare, ma è una situazione negativa in cui è difficile lavorare. Sono tutti colpevoli di questa situazione".
