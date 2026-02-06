Lazio | Maldini sui tifosi: "Contestazione? Può succedere, ma noi calciatori..."
06.02.2026 12:45 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione di Daniel Maldini. Al neo-acquisto della Lazio è stato chiesto, dai giornalisti presenti a Formello, di parlare della sensazioni avute sulla storia del club, sui suoi tifosi e sulla contestazione nei confronti della società che sta andando avanti praticamente da inizio stagione. Ecco le sue parole:
Hai già assimilato la storia della Lazio? Come vedi dall’esterno quest’ambiente?
“Rovella mi parlava in maniera fantastica della Lazio e della sua storia. Poi quando stai qua dentro lo capisci. Sui tifosi, sono cose che possono succedere, noi andiamo per la nostra strada. Vorremmo sempre con noi i nostri tifosi, ora pensiamo alla prossima partita”.
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre.